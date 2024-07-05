В Новгороде Памфилова похвалила организаторов президентских выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова приехала в Великий Новгород с тем, чтобы наградить организаторов выборов президента, прошедших в марте. Это случилось 5 июля в рамках 80-летия, отмечаемого со дня основания Новгородской области, передает пресс-служба ЦИК.

"Огромная благодарность вам за то, как в этом году были проведены беспрецедентные по значимости выборы президента России. В свою очередь, жители области показали пример зрелости, единства и того, как нужно способствовать нашей общей победе", - произнесла Памфилова со сцены в адрес членов избиркомов.

По ее оценке, в области выборы умеют проводить достойно и профессионально. За это организаторы удостоились почетных знаков и грамот ЦИК.

В Новгородской области, по официальным данным, Владимир Путин набрал 82,06% голосов. Впервые в России выборы президента проходили три дня.

фото: ЦИК / Telegram