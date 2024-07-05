Милонов предложил обустроить туристическую зону на южном берегу Финского залива

Депутат Госдумы Виталий Милонов выехал отдохнуть в Ростовскую область, к побережью Азовского моря, и оттуда порассуждал о внутреннем туризме. Похвалив местный пляж и цены на услуги, он пришел к тому умозаключению, что Петербург и Ленобласть не должны отставать от юга России в смысле развития туристической отрасли.

"Не густо забитые парки, где люди с пузяками шашлыки жарят, воняют на весь парк, а у нас есть большое побережье, которое не используется в полной мере. Оно, особенно южная часть петербургского побережья Финского залива, заболочено и не используется и не реализует свой потенциал", - произнес он 5 июля в авторской программе на радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

По оценке законотворца, в городской черте не используется в полной мере все южное побережье Финского залива, начиная от порта Бронка и до Красносельского района. Милонов полагает, что на этой ныне заболоченной местности нужно создавать благоустроенные пляжи и зоны отдыха.

Фото: ЗАКС.Ру