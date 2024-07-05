Статус иноагента получил петербургский мундеп Сергей Трошин*

Вечером 5 июля Министерство юстиции представило новую "порцию" иностранных агентов, включившую в себя физических лиц.

Перечень пополнился такими гражданами, как депутат МО "Литейный округ" Сергей Трошин*, журналистка Олеся Герасименко**, юрист Григорий Вайпан***, журналист Сергей Ежов**** и бывший депутат МО "Невский округ" Федор Уткин*****.

"Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, осуществлял пропаганду ЛГБТ******-отношений", - гласит характеристика, данная петербуржцу Трошину*.

Его также обвинили в распространении фейков о решениях, принимаемых российскими властями. Такой же аргумент сопровождает имя Олеси Герасименко**. Кроме того, против нее сработал факт проживания за границей.

Из реестра в связи с ликвидацией исключили юрлица "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал) и "Российский исследовательский центр по правам человека". Теперь в списке иноагентов 831 строчка.

*Минюст внес Сергея Трошина в единый реестр иноагентов;

**Минюст внес Олеся Герасименко в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Григория Вайпана в единый реестр иноагентов;

****Минюст внес Сергея Ежова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Федора Уткина в единый реестр иноагентов

******Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру