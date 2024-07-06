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Новости 10:17

В Петербурге 6 июля продолжит держаться дождливая погода

фото ЗакС политика В Петербурге 6 июля продолжит держаться дождливая погода

В Петербурге продолжается прохладная погода, при которой пройдут дожди и порывистый ветер, об этом 6 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду сформирует тыловая часть ушедшего на северо-восток циклона. В городе будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди и будет порывистый ветер.

Воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье, 7 июля, в городе пройдут дожди и грозы, а температура воздуха прогреется до +29 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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