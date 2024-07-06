В Ленобласти полиция задержала более 50 представителей кочевого народа

Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранительные органы провели рейды по местам проживания кочевого народа, об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Приехав в деревню Верхние Осельки, правоохранители попали на свадьбу представителей кочевого народа, однако им это не помешало задержать более 50 человек. Среди них также было два мигранта-строителя.

Все задержанные были проверены на причастность к преступлениям, а мигранты привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В полиции отметили, что в дальнейшем такие рейды будут проводиться постоянно.

Фото: ЗАКС.Ру