ФАС потребовала взыскать 17 млн рублей с компании по делу экс-замминистра обороны РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует взыскать 17 млн рублей за ущерб от компании "Олимпситистрой", об этом 6 июля пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Компания "Олимпситистрой" фигурирует в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о получении взятки в особо крупном размере.

Деньги, о которых идет речь в иске ФАС, являются ущербом, который нанесла компания. Их требуется взыскать в бюджет государства.

Президент компании "Олимпситистрой" Александр Фомин был обвинен в даче крупной взятки экс-замминистра Тимуру Иванову. По версии следствия, взятка выглядела как услуги имущественного характера при проведении работ для Минобороны.

Фото: ЗАКС.Ру