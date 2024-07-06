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Новости 12:48

На КАД в Красногвардейском районе дважды сбили пешехода

фото ЗакС политика На КАД в Красногвардейском районе дважды сбили пешехода

В Красногвардейском районе Петербурга автомобиль сбил человека, пытавшегося перебежать Кольцевую автомобильную дорогу (КАД), об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 5 июля. По данным правоохранителей, дорогу попытался пробежать 31-летний мужчина вне зоны пешеходного перехода. В этот момент на него наехала женщина на иномарке.

После этого пешеход столкнулся уже с другим автомобилем, который двигался в попутном направлении и тоже сбил мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ЗАКС.Ру


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