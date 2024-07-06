В центре Петербурга ограничат движение из-за съемок фильма и форума БРИКС

Некоторые центральные улицы Петербурга перекроют с 9 по 13 июля для съемок фильма и форума БРИКС, об этом 6 июля сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "ДОДД".

В Петербурге будут снимать художественный фильм "Злые люди", а также проводить X Парламентский форум БРИКС в Таврическом дворце 11 и 12 июля.

Ограничения введут во вторник, 9 июля, на Миллионной улице и на Дворцовой площади для съемок фильма. Также в Петербурге 6 и 7 июля будут действовать перекрытия из-за съемок фильма "Литвяк" на Дамонстрационном проезде.

Из-за проведения форума БРИКС в городе будет больше всего ограничений. Они будут действовать на Вознесенском проспекте, Исаакиевской площади, Михайловской, 6-ой Советской, Шпалерной улицах, на набережной Мойки и на Университетской набережной.

Фото: ЗАКС.Ру