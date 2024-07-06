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Новости 14:44

Беглов встретился с добровольцами, занимающимися спасением людей на воде

фото ЗакС политика Беглов встретился с добровольцами, занимающимися спасением людей на воде

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с сотрудниками Центральной спасательной станции СПб ГКУ "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга", об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Встреча состоялась в Приморском районе города, где проводились занятия по спасению людей на воде для добровольцев. Беглов понаблюдал за ходом тренировки и поблагодарил их за работу.

"Вы занимаетесь благородным делом – тренируетесь, учитесь спасать людей. Когда-нибудь ваши навыки смогут сохранить чью-то жизнь", – сказал градоначальник.

Как уточнили в Смольном, сейчас разрабатывается и согласовывается строительство нового здания Центральной спасательной станции. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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