К 2025 году собираются закончить благоустройство набережной Большой Невки до Парка 300-летия

В Приморском районе Петербурга планируют завершить благоустройство набережной Большой Невки от 3-го Елагина моста до Парка 300-летия до 2025 года, об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы по благоустройству разделены на четыре этапа. Первый и второй этап завершились в 2022 и 2023 году соответственно. Сейчас идет третий этап работ, в который входят установка освещения и благоустройство дорожек. Работы собираются завершить 15 августа.

В 2025 году начнется этап благоустройства от стадиона "Приморец" до 3-го Елагина моста. На этом этапе работ запланировано создание амфитеатра, озеленение и благоустройство дорожек.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, многие горожане ждут обновленное пространство для отдыха. На данный момент, по его словам, в городе благоустроено 40 километров береговой линии.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга