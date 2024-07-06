До конца 2024 года в Приморском районе откроют пять новых школ

В Приморском районе Петербурга откроют пять новых школ и десять детских садов до конца 2024 года, об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Готовность образовательных учреждений проверил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он посмотрел школу №165 на Глухарской улице, которая, на данный момент, готова на 95%. Ее введут в эксплуатацию до 1 сентября.

Сейчас в районе ликвидируют дефицит социальной инфраструктуры, после этого в городе начнут реконструкцию школ, которые были построены в 1970-80-х годах.

В Смольном рассказали, что в школе-детсаду на Глухарской есть два бассейна, три спортивных зала, актовый зал, столовая и библиотека, а также оборудованные кабинеты для занятий по разным дисциплинам.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга