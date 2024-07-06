Из-за пожара из дома на набережной Фонтанки эвакуировали 12 человек

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в квартире, из-за которого эвакуировали 12 человек, об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило днем в субботу, 6 июля. Возгорание произошло в комнате четырехкомнатной квартиры на набережной реки Фонтанки.

Спасатели эвакуировали из опасной зоны 12 человек. Возгорание было ликвидировано менее чем за полчаса. Сведения о пострадавших в результате произошедшего не поступали.

К ликвидации пожара было привлечено пять единиц техники и 22 человека личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру