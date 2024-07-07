Хулиганившего на крыше электрички петербуржца поместили в СИЗО

Суд в Гатчине согласился с позицией Северо-Западной транспортной прокуратуры и отправил под арест 22-летнего петербуржца в рамках дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В конце июня компания молодых людей, включая фигуранта, залезла на крышу электрички. Их действия и поведение попали на видеозапись, которой располагает прокуратура. На ней развлекающиеся пассажиры сбрасывают с крыши пригородного поезда тележку для продуктов, по всей видимости, украденную из супермаркета. В кадре присутствует несовершеннолетний, чье лицо замазано.

По делу о нарушении общественного порядка арестант пробудет под стражей как минимум до 3 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру