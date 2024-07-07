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Новости 11:20

Беглов поздравил петербуржцев с исламским Новым годом

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с исламским Новым годом

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к проживающим в городе мусульманам, которые 7 июля отмечают Новый год по исламскому календарю. Его поздравление опубликовано на сайте Смольного.

"Мусульманская община вносит большой вклад в развитие  нашего города, укрепление семейных ценностей,  патриотическое воспитание молодежи, оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям", - гласит текст послания.

По словам Беглова, исламский Новый год представляет собой источник теплого общения. Единство представителей всех конфессий внутри России, согласно его точке зрения, должно обеспечить процветание России.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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