Беглов поздравил петербуржцев с исламским Новым годом

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к проживающим в городе мусульманам, которые 7 июля отмечают Новый год по исламскому календарю. Его поздравление опубликовано на сайте Смольного.

"Мусульманская община вносит большой вклад в развитие нашего города, укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание молодежи, оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям", - гласит текст послания.

По словам Беглова, исламский Новый год представляет собой источник теплого общения. Единство представителей всех конфессий внутри России, согласно его точке зрения, должно обеспечить процветание России.

Фото: ЗАКС.Ру