Лукашенко призвал россиян к покупке земли в "неперспективных" белорусских селах

Белорусский президент Александр Лукашенко во время визита в места своего детства посетовал на то, что июль - один из самых тяжелых месяцев для человека на его должности. Значительная часть его выступления 6 июля была посвящена малым населенным пунктам и "неперспективным селам". Порассуждав об их ценности, глава государства обратился к соотечественникам, украинцам и россиянам.

"Подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах... Это же прекрасные места, чудо-места. Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки, маленькие", - приводит его слова информагентство БелТА.

Лукашенко спросил, кто в состоянии восстановить исчезающие деревни, и сам же ответил на свой вопрос: "Мы с вами". Одним из преимуществ земельных участков в провинции, помимо тишины и спокойствия, политик счел их значительную площадь, доходящую до 50 соток.

фото: kremlin.ru