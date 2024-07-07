В петербургском гипермаркете покупателю проломили голову топором

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нападения одного покупателя на другого в гипермаркете "Лента" на Планерной улице. Расследуется дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 - ст. 105 УК), передает 7 июля региональное управление СК.

Правоохранители вскоре после совершения преступления задержали 42-летнего неработающего мужчину, который девять раз ударил топором по голове 30-летнего посетителя магазина. По версии следствия, причиной конфликта стала вспышка ревности.

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. На него также составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Фото: ЗАКС.Ру