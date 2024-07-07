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Новости 16:30

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с петербургскими детьми-инвалидами

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить ситуацию с петербургскими детьми-инвалидами

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прислушался к жалобе, поступившей через его электронную приемную. Две петербурженки рассказали о том, что лекарства и медицинские изделия, предназначенные для детей-инвалидов и полагающиеся им бесплатно, приходится покупать за счет личных средств. Как сообщает информационный центр СК, речь идет о двух детях, четырех и девяти лет.

Обе матери обращались в некую профильную структуру, но их проблема, возникшая давно, не решилась. 

Бастрыкин поручил петербургским коллегам разобраться в конфликтной ситуации и доложить о результатах процессуальной проверки.

фото: пресс-служба СК


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