В Петербурге 9 июля продолжит держаться дождливая погода

В Петербурге продолжается прохладная погода, при которой пройдут дожди и мало солнца, об этом 8 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду сформирует тыловая часть ушедшего на северо-восток циклона. В городе будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а также будет ограничен дневной прогрев.

Воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 9 июля, в городе не будет осадков, а температура прогреется до +24 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру