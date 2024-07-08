В Пулково у самолета задымился двигатель

На стоянке петербургского аэропорта "Пулково" у самолета авиакомпании "Ямал" задымился двигатель, об этом 7 июля сообщали в пресс-службе Западного, межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел во время рулежки. Самолет выполнял рейс из Салехарда в Петербург, пассажиров и членов экипажа эвакуировали из самолета.

Следователи провели осмотр самолета, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

По словам представителя Росавиации, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: ЗАКС.Ру