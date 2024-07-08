Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем семьи, любви и верности, об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Смольного и Telegram-канале Бельского.

По словам Беглова, праздник напоминает об истинных ценностях, в которые входят крепкая семья, преданность и дети. Он отметил, что сейчас семьям уделяется особое внимание, в Петербурге реализуют разные проекты, связанные с семьями.

"Семья – это духовная основа, сила и будущее России", – сказал Беглов.

Спикер ЗакСа Бельский назвал семью "истинным счастьем". Он считает, что защиту, заботу, понимание и душевное тепло можно получить именно дома в семье. Парламентарий отметил, что для него семья – это источник энергии и все, что он делает, – для нее. К обращению он прикрепил фото со своей женой Викторией.

"С близкими людьми мы можем быть собой и не сомневаться, что найдем поддержку и опору. Это бесценно", – сказал Бельский.

Градоначальник и спикер парламента пожелали петербуржцам счастья и благополучия в семье.

Фото: ЗАКС.Ру