На улице Массальского избили сотрудника ФСИН

В Красносельском районе Петербурга на сотрудника службы исполнения наказаний напали после конфликта в автобусе, об этом 8 июля пишет "Фонтанка.ру".

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля. Горожане заметили раненого мужчину на автобусной остановке на улице Массальского. Мужчине вызвали скорую помощь, на момент вызова он находился без сознания.

Пострадавшим оказался младший инспектор ФСИН. Врачи диагностировали у него разные переломы, ушибы и гематомы. Как он рассказал сам, он ехал в автобусе и там у него произошел конфликт с одним из пассажиров. Потом они вместе вышли из автобуса, и пассажир его избил.

На данный момент правоохранители нашли подозреваемого в избиении. Им оказался 22-летний житель Великого Новгорода.

Фото: ЗАКС.Ру