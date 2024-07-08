За пять лет в Петербурге провели 40 тысяч работ для улучшения жизни в городе

В Петербурге за пять лет выполнили около 40 тысяч различных работ, связанных с ремонтом имеющейся и созданием новой инфраструктуры и с сохранением культурного наследия, об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Координация всех работ и выдача ордеров выполняется сотрудниками Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). В общей сложности органом власти было выдано 37 873 ордера.

Из этого количества 7 тысяч работ были связаны с созданием новых общественных пространств, более 1,5 тысячи - с ремонтом дорог, больше 14 тысяч - с работами на инженерных сетях, 4 тысячи - с реставрацией домов и 8,5 тысячи - с обеспечением проведения мероприятий.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, город развивается и улучшается для жителей ежегодно.

Фото: ЗАКС.Ру