С 8 по 14 июля в Петербурге и Ленобласти пройдет 44 гидравлических испытания

В Петербурге и Ленинградской области с 8 по 14 июля проведут 44 гидравлических испытания, об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Больше всех испытаний проведет ООО "Петербургтеплоэнерго" – их будет всего 20. Они охватят пять районов Петербурга: Адмиралтейский, Центральный, Курортный, Петродворцовый и Петроградский.

ГУП "ТЭК СПб" проведет за неделю 17 испытаний сетей в Красногвардейском, Красносельском, Пушкинском, Выборгском, Невском и Фрунзенском районах, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Еще четыре испытания проведет ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в Пушкинском, Адмиралтейском и Фрунзенском районах.

Меньше всего проверок будет у АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – всего лишь три. Они пройдут в Адмиралтейском и Кировском районах.

В общей сложности проверок будет 44. Специалисты проводят гидравлические испытания, чтобы выявить ненадежные участки труб и заменить их перед проведением отопительного сезона.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга