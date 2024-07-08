Ребенок попал в больницу после поездки на лазурном автобусе на проспекте Культуры

В Калининском районе Петербурга неудачный маневр автобуса стал причиной падения трехлетнего ребенка, об этом 8 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Трехлетняя девочка упала с пассажирского сиденья в лазурном автобусе в субботу, 6 июля. Водитель общественного транспорта резко затормозил на проспекте Культуры.

Также в больницу попала мать ребенка, ее состояние оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

Ребенка при этом отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Фото: ЗАКС.Ру