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Новости 12:46

Ребенок попал в больницу после поездки на лазурном автобусе на проспекте Культуры

фото ЗакС политика Ребенок попал в больницу после поездки на лазурном автобусе на проспекте Культуры

В Калининском районе Петербурга неудачный маневр автобуса стал причиной  падения трехлетнего ребенка, об этом 8 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Трехлетняя девочка упала с пассажирского сиденья в лазурном автобусе в субботу, 6 июля. Водитель общественного транспорта резко затормозил на проспекте Культуры.

Также в больницу попала мать ребенка, ее состояние оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

Ребенка при этом отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Фото: ЗАКС.Ру


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