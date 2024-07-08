Кандидат пожаловался на очереди в ТИК № 46

Претендент в совет МО "Сосновая Поляна" глава местной администрации Максим Бабаев рассказал ЗАКС.Ру об очередях при подаче документов для регистрации в ТИК № 46. Кандидатам приходится тратить по несколько часов в ожидании из-за наплыва молодых людей, которые тоже пожелали баллотироваться. Участникам выборов ситуация напомнила очереди у ИКМО в 2019 году. По словам Бабаева, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, на выборы в округе уже заявилось порядка 100 человек.

- В пятницу сдать документы не смогли 12 человек. В ТИК ведет прием только один человек. Принимает каждого по 40 минут. Ровно в 18:00 они закрываются и говорят, что больше документы не принимают, - рассказал Бабаев 8 июля.

ЗАКС.Ру не удалось связаться с территориальным избиркомом. Сейчас на ГАС "Выборы" есть отметка о 56 кандидатах, 38 из которых - самовыдвиженцы. Из них 27 родились после 2001 года. Самому молодому в начале прошлого месяца исполнилось 18 лет. Большинство из них ЗАКС.Ру нашел среди подписчиков петербургского МГЕР. Отметим, в этом муниципалитете от "Единой России" баллотируется председатель Молодежного парламента при Заксобрании Дмитрий Агафонов, выходец из МГЕР.

Глава МА Бабаев считает, что в ТИК № 46 повторяется история 2019 года, когда на некоторых участках в период подачи документов выстраивались очереди из людей спортивного телосложения. Тогда некоторые из таких молодых людей выжидали очередь, сидя с пустыми документами. Позже ИКМО упразднили и передали ТИК полномочия по организации местных выборов.

Бабаев обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию. Он написал, что очередь, по его мнению, создается искусственным образом. Также он просит принять меры к председателю ТИК из-за медленного приема документов.

Константин Леньков / Фото предоставлено Максимом Бабаевым