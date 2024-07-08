Житель Калининского района Петербурга пострадал при обстреле Севастополя

В Севастополе из-за обстрела 23 июня пострадал житель Калининского района Петербурга, об этом 8 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу губернатора Севастополя.

На данный момент пострадавший пожилой мужчина уже находится в Петербурге. Сейчас он проходит амбулаторное лечение и получает медицинскую и социальную помощь.

Так же, как рассказали в администрации города Севастополя, два петербуржца были направлены на лечение в Москву.

Атака произошла 23 июня в Севастополе. В результате произошедшего погибли четыре человека, из них двое – дети. В общей сложности пострадали 150 человек, некоторых отправили на лечение в столицу России.

Фото: ЗАКС.Ру