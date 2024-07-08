В Петербурге за неделю упало почти 600 деревьев из-за непогоды

За неделю из-за непогоды в Петербурге упало почти 600 деревьев на подконтрольных комитету по благоустройству территориях, об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент специалисты ведомства ведут работу по вывозу и раскряжевке древесных остатков. Председатель ведомства Василий Пониделко поручил также проверить в Петербурге деревья, которые могут представлять угрозу.

Несмотря на разгул стихии, комблаг работает в своем привычном формате. Помимо уборки улиц после непогоды, за неделю в Петербурге было открыто две площадки для выгула собак.

Кроме этого, коммунальщики собрали с улиц города более 1100 кубометров мусора и вывезли 1 250 тонн смета. В комблаге уточнили, что в ближайшие дни стихии не ожидается, но специалисты ведомства находятся наготове.

Фото: ЗАКС.Ру