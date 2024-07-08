ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:48

В Петербурге за неделю упало почти 600 деревьев из-за непогоды

фото ЗакС политика В Петербурге за неделю упало почти 600 деревьев из-за непогоды

За неделю из-за непогоды в Петербурге упало почти 600 деревьев на подконтрольных комитету по благоустройству территориях, об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент специалисты ведомства ведут работу по вывозу и раскряжевке древесных остатков. Председатель ведомства Василий Пониделко поручил также проверить в Петербурге деревья, которые могут представлять угрозу.

Несмотря на разгул стихии, комблаг работает в своем привычном формате. Помимо уборки улиц после непогоды, за неделю в Петербурге было открыто две площадки для выгула собак.

Кроме этого, коммунальщики собрали с улиц города более 1100 кубометров мусора и вывезли 1 250 тонн смета. В комблаге уточнили, что в ближайшие дни стихии не ожидается, но специалисты ведомства находятся наготове. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама