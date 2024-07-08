Показ шоу "Подземелье Чикен Карри" отменили в Петербурге

В Петербурге отменили показ видеовыпуска шоу Александра Гудкова "Подземелья Чикен Карри № 28 "Черное небо вампиров", об этом 7 июля писал MR7.ru.

Показы 4 июля отменили в десяти городах России, а в субботу, 6 июля, они исчезли из афиш везде. Их начали отменять после заявления депутата Государственной думы Александра Хинштейна, который написал у себя в Telegram-канале, что из-за массового возмущения шоу отменили в Тольятти.

После этого парламентарий узнал, что показ планируется в Самаре, и также потребовал отменить прокатное удостоверение на фильм. В Минкультуры РФ заявили, что прокатное удостоверение "Подземельям Чикен Карри" не выдавалось.

Также к борьбе против показа шоу подключилась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она назвала Александра Гудкова, который является одним из авторов шоу, русофобом. По ее словам, он не поддерживает СВО и сделал оскорбительную пародию на песню певца Shaman "Я русский".

В команде шоу заявили, что для показа не нужно было прокатное удостоверение, так как показ планировался как частное мероприятие.

Фото: unsplash.com