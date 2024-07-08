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Новости 15:19

В Петербурге из-за пожара в строящемся детском саду возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика В Петербурге из-за пожара в строящемся детском саду возбудили уголовное дело

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с пожаром, который накануне вспыхнул в Приморском районе. Об этом 8 июля сообщает управление СК по региону.

В подвальном помещении строящегося здания детского сада на Глухарской улице воспламенился газовый баллон. Пострадали трое исполнителей работ, которых пришлось госпитализировать. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ст. 216 УК).

Накануне ГУ МЧС сообщало, что пожар, от которого пострадали трое человек, тушили в строящемся здании на Планерной улице (чуть севернее Глухарской улицы).

Фото: ЗАКС.Ру


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