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Новости 17:15

В Петербурге задержали пассажирский рейс до Волгограда

фото ЗакС политика В Петербурге задержали пассажирский рейс до Волгограда

В аэропорту Пулково 8 июля не смог взлететь по расписанию пассажирский рейс до Волгограда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря АО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасию Голодову.

Рейс должна была выполнить авиакомпания "Россия".

"В настоящее время ожидается прибытие резервного борта, который выполнит рейс из Волгограда в Санкт-Петербург", - рассказала собеседница агентства.

Вылет задержали почти на четыре часа. Ранее в понедельник появились слухи о задымлении одного из самолетов в Пулково. Авиакомпания "Ямал" сведения о нештатной ситуации опровергла.

Фото: ЗАКС.Ру


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