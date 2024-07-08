В Петербурге задержали пассажирский рейс до Волгограда

В аэропорту Пулково 8 июля не смог взлететь по расписанию пассажирский рейс до Волгограда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря АО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасию Голодову.

Рейс должна была выполнить авиакомпания "Россия".

"В настоящее время ожидается прибытие резервного борта, который выполнит рейс из Волгограда в Санкт-Петербург", - рассказала собеседница агентства.

Вылет задержали почти на четыре часа. Ранее в понедельник появились слухи о задымлении одного из самолетов в Пулково. Авиакомпания "Ямал" сведения о нештатной ситуации опровергла.

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