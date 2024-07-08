Из-за приставаний мигранта к девочке в Ленобласти Бастрыкин велел возбудить дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от сотрудников следственных органов в Ленобласти возбудить уголовное дело. К этому его побудила информация, полученная из СМИ и касающаяся развратных действий мигранта в Отрадном (Кировский район), передает 8 июля информационный центр СК.

По данным ведомства, гражданин Таджикистана приставал к 14-летней девочке, когда она занималась конным спортом. В связи с этим ранее была начата доследственная проверка.

Бастрыкин распорядился доложить ему о ходе расследования.

фото: пресс-служба СК