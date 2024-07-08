Две финских организации включили в реестр "нежелательных"

Министерство юстиции 8 июля расширило список организаций, деятельность которых российские власти считают нежелательной на территории РФ.
В перечень включили две финских юридических лица: Venajan Demokratian Puolesta* ("Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии", ДСРФ) и Vuoksi Ry** ("Вуокси РЮ"). В обоих случаях Генпрокуратура вынесла решение 20 июня.
Таким образом, реестр нежелательных организаций вырос до 174 позиций.
*Генпрокуратура объявила Venajan Demokratian Puolesta нежелательной организацией в РФ
**Генпрокуратура объявила Vuoksi Ry нежелательной организацией в РФ