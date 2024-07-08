Петербургская пара поженилась в троллейбусе

В Петербурге состоялась необычная свадьба: бракосочетание отметили в салоне троллейбуса. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Праздничное событие датируется 4 июля. Невестой стала сотрудница троллейбусного парка № 2. С женихом она познакомилась около пяти лет назад, когда они вместе учились с вузе. С тех пор влюбленные не расставались.

После того, как расписались, молодожены отпраздновали свадьбу в троллейбусе с автономным ходом. "Горэлектротранс" напомнил, что подобного рода бракосочетания в Петербурге стали традицией. Первым событием в этом ряду называют брак, заключенный в 1975 году между сотрудниками трамвайного парка № 5.

фото: "Горэлектротранс" Петербурга