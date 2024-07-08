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На торгах разыграют право аренды на корпуса Апраксина двора

фото ЗакС политика На торгах разыграют право аренды на корпуса Апраксина двора

В Петербурге пройдут торги, на которых будет разыграно право аренды на строения, входящие в состав Апраксина двора. Об этом 8 июля сообщает Российский аукционный дом.

Аренда будет предоставлена на трехлетний срок. Общая площадь выставленных на торги объектов составляет 22 тысячи кв. метров.

"От небольших встроек до лотов, занимающих половину зданий, и целых корпусов. Есть высоколиквидные объекты, выходящие на Садовую улицу и Апраксин переулок, с отдельными входами", - приводятся слова замглавы департамента продаж РАД по Петербургу Дарьи Гончаровой.

Для добросовестных арендаторов предусмотрена опция продления договора по истечении трех лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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