Прокуратура вступилась за девочку, пострадавшую в петербургской школе

В петербургский суд подали иск в защиту прав ученицы младшей школы. Это сделала прокуратура, уточнившая 9 июля, что минувшей зимой девочке причинила физическую боль сверстница. Нападение на перемене обернулось для потерпевшей госпитализацией. Инцидент случился в школе, находящейся в Калининском районе.

Надзорный орган отмечает, что никто из должностных лиц не остановил нападавшую. Получившая повреждения школьница, которую никто из взрослых не попытался защитить, полностью не восстановилась до сих пор. В декабре у нее был диагностирован компрессионный перелом позвонков.

В пользу семьи пострадавшей, у которой обострились также психологические проблемы, прокуратура пытается взыскать 300 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру