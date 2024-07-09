Володин рассказал о поправках, расширяющих основания для выдворения мигрантов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин утром 9 июля сообщил о том, что его коллеги-депутаты поддержат коррективы в законодательство, призванные ужесточить правила для пребывания в стране мигрантов.

В своем Telegram-канале политик написал, что поправки коснутся 20 статей Кодекса об административных правонарушениях. Оснований для выдворения нелегальных мигрантов станет больше. Единоросс уверен в том, что законотворцы поддержат предлагаемую инициативу.

"По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью", - написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, "совершенствование" правил для гостей страны имеет для представительной власти "приоритетное значение".

фото: duma.gov.ru