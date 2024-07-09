В Ольгино продадут фармацевтический завод

В Петербурге выставили на торги фармацевтический завод, расположенный в пригороде Ольгино. Об этом 9 июля пишет пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

Производство находится на территории индустриального парка "Конная Лахта". Начальная его цена — 3 млрд рублей. Завод производит таблетки и занимается упаковкой продукции.

"Для инвестора покупка действующего фармацевтического завода — это, по сути, вложение в востребованную отрасль, которая играет стратегически важную роль для всей страны", - приводятся слова замглавы департамента продаж РАД Дарьи Гончаровой.

Земельный участок площадью 2,3 га, на котором расположено предприятие, собираются продать 30 июля.

Фото: ЗАКС.Ру