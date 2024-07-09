В Петербурге задержали организатора нелегальных экскурсий по крышам

Петербургские полицейские записались на экскурсию по городским крышам для того, чтобы задержать организатора этого бизнеса. Как сообщает ГУ МВД по региону, в поле зрения силовиков попал 21-летний молодой человек из Ставрополья.

По собственному признанию экскурсовода, свою нелегальную деятельность он ведет уже около года. Задержали его на Невском проспекте.

С туристов предприниматель брал по одной тысяче рублей, при этом численность групп доходила до 30 человек. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). В том числе их интересует то, каким образом организатору и участникам экскурсий удавалось проникать на городские крыши.

Фото: ЗАКС.Ру