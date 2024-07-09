Житель Ленобласти получил предостережение от ФСБ

Федеральная служба безопасности выдала предостережение жителю Ленинградской области, который, по сведениям ведомства, собирался участвовать в боевых действиях на стороне Украины и против России. Об этом со службой на спецслужбу пишет ТАСС.

Согласно информации ФСБ, мужчина сам обратился к украинской стороне в декабре прошлого года. Свой замысел он не реализовал и в военных действиях против РФ участия не принял.

Силовики предупредили соотечественника, что ему может грозить преследование по статье о госизмене (ст. 275 УК). За это предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Фото: ЗАКС.Ру