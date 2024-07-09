Депутаты Государственной думы единогласно приняли заявление, в котором сформулировано требование исключить Кубу из списка стран, спонсирующих терроризм. Речь идет о списке, который ведет Госдеп США, сообщает 9 июля сайт нижней палаты российского парламента.

Происходящее с островом Карибского бассейна законотворцы охарактеризовали как блокаду, что для них неприемлемо. Подсчитали также материальные претензии.

"Соединенные Штаты Америки нанесли огромный ущерб ее экономике. Он оценивается в порядка $160 млрд. Америка должна компенсировать Кубе нанесенный ущерб", - полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В сообщении от нижней палаты дважды употреблено прилагательное "многополярный" применительно к геополитической обстановке, которую единоросс Володин на сегодняшний день считает несправедливой.

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