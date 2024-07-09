Все камеры видеонаблюдения в Петербурге подключат к аналитической системе

В настоящее время в Петербурге установлено более 95 тысяч камер наблюдения, рассказал директор ГКУ "Городской мониторинговый центр" Роман Борисенко на пресс-конференции в "Интерфаксе" 9 июля. По его словам, в перспективе все они будут подключены к системе видеоаналитики с возможностью распознавания лиц и силуэтов.

Сами камеры бывают двух типов, уточнил чиновник. Речь идет о камерах домофонного типа и об устройствах в местах массового скопления людей. Первых насчитывается около 45 тысяч в Петербурге, еще около 50 тысяч камер относятся ко второму типу.

"Все камеры у нас в перспективе будут подключены к системе видеоаналитики, мы подключаем ее постепенно. Здесь у нас и правоохранительный сегмент видеоаналитики, это и распознавание лиц, распознавание силуэтов, и обнаружение огнестрельного оружия — как гладкоствольного, так и длинноствольного, оставленные предметы, драки на улицах, поджоги, задымления — все это система позволяет определять в автоматическом режиме", — поведал Борисенко в своем выступлении.

Кроме того, система позволяет определять нарушения в сфере ЖКХ, такие как незаконные граффити и реклама, неработающие светофоры и выбоины на дорогах. Всего идентификации подлежат приблизительно 30 вариантов нарушений.

Установка камер способствует снижению уровня преступности, продолжил Борисенко со ссылкой на данные МВД. Из его слов следует, что в местах установки камер количество квартирных краж снизилось на 99 %.

Также в Петербурге насчитывается 1 460 комплексов фотовидеофиксации дорожных нарушений. В 2021 году в городе имелось около 160 таких комплексов. За это время количество ДТП снизилось на 35 %, а количество смертей на дорогах снизилось "до 60 %", сообщил глава Городского мониторингового центра.

Андрей Казарлыга, фото: pixabay