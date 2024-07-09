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Новости 13:51

СПбГЭУ устранил нарушения при использовании здания Ассигнационного банка

фото ЗакС политика СПбГЭУ устранил нарушения при использовании здания Ассигнационного банка

Петербургская прокуратура осталась довольна мерами, принятыми для приведения в порядок здания Ассигнационного банка на Садовой улице, 21. Федеральным памятником, построенным по проекту Джакомо Кваренги, распоряжается Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Надзорное ведомство 9 июля пишет о том, что вуз не исполнял охранные обязательства. Руководству вынесли прокурорское представление. 

В неудовлетворительном состоянии ранее находились ограда и фасад здания, возведенного в конце XVIII века.

фото: Citywalls.ru, Наталия


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