На Невском проспекте образовалась троллейбусная пробка из-за обрыва линий

В самом центре Петербурга возник серьезный затор из-за обрыва линии, об этом 9 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУП "Горэлектротранс".

Происшествие произошло на Невском проспекте днем во вторник, 9 июля. Из-за этого у улицы Марата временно отведено троллейбусное движение, поэтому некоторые маршруты изменились.

Троллейбусы №1, №7, №10 и №11 следуют до Дворцового моста, затем до Адмиралтейского проспекта. Троллейбусы №1 и №22 идут до моста Александра Невского, а №16 следует по мосту Александра Невского в оба направления. Троллейбус №5 временно не ходит вообще.

Из-за произошедшего автомобилисты и другой транспорт стоят в пробке от Аничкова моста до площади Восстания в сторону площади Александра Невского.

Фото: ЗАКС.Ру