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Новости 15:47

Правоохранители задержали ректора Балтийского федерального университета

фото ЗакС политика Правоохранители задержали ректора Балтийского федерального университета

В Калининграде задержали ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ им. Канта) Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину, об этом 9 июля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как пишет издание "Новый Калининград", в БФУ уточнили, что вуз сейчас работает в штатном режиме, а происходящее никак не повлияет на ход приемной кампании. Также там отметили, что о ходе следственных действий лучше уточнять у правоохранительных органов.

На данный момент, в корпусе университета был проведен обыск. Предположительно, ректора и заместителя обвиняют в присвоении себе суммы более 18 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас выполняются следственные мероприятия.

Фото: ЗАКС.Ру


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