Венедиктов* отозвал иск на 1,1 млрд рублей к руководству "Газпром-медиа"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство компании журналиста Алексея Венедиктова* ООО "Эмхк" об отказе иска к руководству "Газпром-медиа", об этом 9 июля пишут "Ведомости".

В рамках заседания истцу рассказали, что если сейчас его ходатайство удовлетворят, то он лишится права подать такое же заявление потом. Представитель компании принял решение отказаться от требований после советов адвокатов.

Отмечается, что представители "Газпром-медиа" отказ от иска поддержали.

Иск к топ-менеджерам "Газпром-медиа" и совету директоров радиостанции "Эхо Москвы" был подан в декабре 2023 года. По словам Венедиктова*, требование в 1,1 млрд рублей касается убытков от прекращения деятельности радио "Эхо Москвы".

*Минюст внес Алексея Венедиктова в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру