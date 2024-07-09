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Новости 17:46

Биометрия в петербургском метро может появиться осенью 2024 года

фото ЗакС политика Биометрия в петербургском метро может появиться осенью 2024 года

Осенью 2024 года в петербургском метрополитене могут запустить новую технологию оплаты проезда, об этом пресс-служба комитета по транспорту Петербурга рассказала под постом губернатора Александра Беглова в "ВКонтакте".

Речь идет об оплате проезда с помощью биометрии. По данным комтранса, ориентировочно ее могут запустить уже осенью этого года.

"Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-секретаря комитета по транспорту Смольного Оксану Шульгу пишет, что на данный момент список станций, где будет запущена пилотная апробация, пока не утвержден.

"На первом этапе оплата биометрией будет привязана к оплате банковской картой. Соответственно, в текущем году будут действовать тарифы, которые уже установлены для банковских карт", - сообщила представитель комитета.

Фото: ЗАКС.Ру


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