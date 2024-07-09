На ж/д станции "Ховрино" с рельс сошел вагон грузового поезда

На железнодорожной станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошел сход с рельс вагона грузового поезда, об этом 9 июля сообщили в пресс-службе ОЖД.

Как уточнили в ОЖД, сход произошел при проведении маневренных работ. В результате произошедшего никто не пострадал. Также случившееся не повлияло на движение поездов.

На данный момент, у станции работает восстановительный поезд, ведутся аварийно-восстановительные работы. Причины случившегося выясняются. Для координации работ работает оперативный штаб.

Станция "Ховрино" находится в Москве и является попутной при выполнении маршрута Санкт-Петербург – Москва.

Фото: ЗАКС.Ру