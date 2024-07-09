Суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал жену умершего политика Алексея Навального* Юлию, об этом 9 июля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Такая мера пресечения была выбрана после рассмотрения ходатайства следственных органов. Срок пребывания в СИЗО будет исчисляться с момента экстрадиции, либо с момента задержания в России.

Юлии Навальной вменяют статью об участии в экстремистском сообществе (ч.2 ст.282.1 УК РФ). Про какое именно сообщество идет речь не уточняется.

Также жена политика была объявлена в розыск, так как, согласно данным суда, она скрывается от органов предварительного следствия.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру