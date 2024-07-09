В начале 2025 года в Петербурге появятся стоянки с зарядкой для электромобилей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, согласно которому в Северной столице появятся автостоянки с зарядными устройствами для электромобилей, об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

"Развитие электротранспорта относится к числу наших приоритетов. Мы ставим задачу ускорить развитие этого вида транспорта, совершенствуя необходимую инфраструктуру и применяя меры стимулирования", – сказал Александр Беглов.

На данный момент, в Петербурге есть 254 зарядные станции. Их можно найти на территориях дилерских центров, бизнес-центров, торговых комплексов и гостиниц.

Установку отдельной стоянки с зарядными устройствами планируют произвести в начале 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру