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Новости 19:47

В начале 2025 года в Петербурге появятся стоянки с зарядкой для электромобилей

фото ЗакС политика В начале 2025 года в Петербурге появятся стоянки с зарядкой для электромобилей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, согласно которому в Северной столице появятся автостоянки с зарядными устройствами для электромобилей, об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

"Развитие электротранспорта относится к числу наших приоритетов. Мы ставим задачу ускорить развитие этого вида транспорта, совершенствуя необходимую инфраструктуру и применяя меры стимулирования", – сказал Александр Беглов.

На данный момент, в Петербурге есть 254 зарядные станции. Их можно найти на территориях дилерских центров, бизнес-центров, торговых комплексов и гостиниц.

Установку отдельной стоянки с зарядными устройствами планируют произвести в начале 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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