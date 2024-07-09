В Финляндии приняли в первом чтении закон, который может открыть границу с Россией

Финский парламент подписал в первом чтении законопроект, согласно которому пограничники на финской границе смогут разворачивать мигрантов, если их посчитают угрожающим нацбезопасности, об этом 9 июля пишет "Фонтанка.ру".

Благодаря этому закону может открыться граница России с Финляндией.

Рассмотрение закона в первом чтении продлилось больше семи часов во вторник, 9 июля. Следующее рассмотрение назначено на пятницу, 12 июля.

По мнению финских властей, с помощью этого закона страна рассчитывает справиться с резким увеличением потока просителей политического убежищ. Именно по этой причине в 2023 году закрылись границы России и Финляндии.

Фото: unsplash.com